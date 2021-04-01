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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye başkanı intihar girişimini engelledi

İHA

Belediye başkanı intihar girişimini engelledi

Ardahan merkezde 5 katlı inşaata çıkarak intihara kalkışan genci, Belediye Başkanı Faruk Demir ikna etti.
Olay öğleden sonra meydana geldi. İş bulmak için Siirt’ten Ardahan’a gelen Hasan İ. adlı kişi maddi sıkıntıları bulunduğunu söyleyerek, intihar etmek için Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın 5’inci katına çıktı. Şahsın inşaata çıktığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, şahsı çıktığı yerden indirebilmek için ikna çalışmalarına başladı. Emniyet yetkilileri ile konuşan Hasan İ., Belediye Başkanıyla görüşmek istediğini söyledi.
Bunun üzerine olay yerine gelen Belediye Başkanı Faruk Demir, intihar girişiminde bulunan Hasan İ. isimli şahısla konuşarak sorunlarını çözeceğini söyledi. Daha sonra inşaata çıkan Başkan Demir, "Ne sorunun varsa çözeceğiz. İn aşağıya" diyerek şahsı ikna etmeye çalıştı. Hasan İ. Başkan Demir’e, hasta olduğunu ve 2 bin 500 lira borcu bulunduğunu söyleyerek, intihar etmek istediğini belirtti. Belediye Başkanı Demir, Hasan İ.’yi ikna etmek için büyük çaba harcadı. Cebindeki parayı çıkartıp intihar girişiminde bulunan gence uzatan Demir, "Şu anda üzerimde 2 bin lira var. Gel birlikte gidip önce kıyafetlerini değiştirelim. Sonra da yemek yiyelim. Burada kalacaksan otelde yer ayarlarız. Gidecek isen yol paranı verip göndeririz" diye ikna etmeye çalıştı. İkna etmeyi başaran Belediye Başkanı Faruk Demir, Hasan İ.’yi elinden tutarak aşağıya indirdi.
Başkan Demir, Hasan İ.’ye sorunlarının çözümünde yardımcı olma sözü de verdi.

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