Ardahan'da 'nisan karı'

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Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da, nisan ayına rağmen sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağdı.

Soğuyan havayla birlikte akşam saatlerinde Ardahan'a kar yağdı. Nisan ayının ikinci günü yağan kar, kısa süreliğine kent merkezine beyaza bürüdü. Ardahanlılar baharda kışı yaşadıklarını, güneşli günlere hasret kaldıklarını söylerken Engin Demirci, "Burası Ardahan. Burası güneşin üşüdüğü yer. İlkbahar olmasına rağmen lapa lapa kar yağıyor. Batıda deniz sefası yapıyorlar. Ama biz memleketimizi böyle de seviyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-04-02 19:38:41



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