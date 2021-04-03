Nisan ayında kar şaşkınlığı

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Nisan ayında kar yağışı Ardahanlılarda sürpriz etkisi oluşturdu.

Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinde kar sürprizi yaşandı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de devam etti. Yağış dolayısıyla evlerin çatıları ve ağaçlar beyaza büründü. Soğuk havanın kentte bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

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