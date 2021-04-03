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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

80'inci intihar girişiminde, belediye başkanından 2 bin lira aldı

DHA

80'inci intihar girişiminde, belediye başkanından 2 bin lira aldı


Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da Hasan İ. (29), çıktığı inşaat halindeki apartmanın en üst katında intihar girişiminde bulundu. Hasan İ.'nin yanına giden Belediye Başkanı Faruk Demir, cebindeki 2 bin lirayı vererek, intihardan vazgeçirdi. Emniyete götürülen Hasan İ.'nin, 120 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Farklı illerde intihara kalkışarak, kazanç sağlamaya çalışan Hasan İ., 80'inci girişiminde ise Başkan Demir'in cebindeki 2 bin lirayı vermesiyle eyleminden vazgeçti. Hasan İ.'nin suç kayıtlarını öğrenen Demir, halkın dikkatli olmasını istedi. 
Olay, perşembe günü saat 14.00 sıralarında, Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 5 katlı apartmanın en üst katına çıkan Hasan İ., intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir gencin intihar edeceğini duyup, olay yerine gelen Belediye Başkanı Faruk Demir ise polislerle birlikte yanına çıkarak, ikna etmeye çalıştı. Hasan İ., Başkan Demir'e, inşaatlarda çalışmak üzere Siirt'ten geldiğini ve umduğunu bulamadığını söyledi. Demir de gence yardım edeceğini belirterek, aşağı inmesini istedi. Başkan Demir, ikna olmayan Hasan İ.'ye, cebinden çıkardığı 2 bin lirayı verip, eyleminden vazgeçirdi.
120 SUÇ KAYDI VARMIŞ
İnşaattan indirildikten sonra emniyete götürülen Hasan İ.'nin, yapılan incelemede, suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Ardahan'daki ile 80'inci kez intihar girişiminde bulunduğu belirlenen Hasan İ.'nin, 120 suç kaydı olduğu saptandı. Hasan İ., emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı.
Hasan İ.'nin, 1 gün önce hem kendisinin yanına geldiğini hem de valiliğe gittiğini söyleyen Ardahan Belediye Başkanı Demir, "Kendisiyle görüşmüştüm. Pek samimi bulamadım. Akli dengesinin de bozuk olduğunu düşündüm. Arkadaşlara takip edilmesini ve yardıma ihtiyacı varsa yardımda bulunulmasını söyledim. Valiliğe de gitmiş. 1 gün sonra böyle bir olay gerçekleşince samimi olmadığını, bu işi meslek edindiğini gördüm. İlimiz böyle bir olumsuzlukla anılmasın ve farklı politik konulara malzeme edilmesin, diye bile bile sineye çektik. Emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri, çok büyük önlem almıştı. İlimiz kötü anılmadı, benim için önemli olan buydu. Yetkili kurumlar, kişinin bunu meslek edindiğini ve 100'e yakın yerde aynı uygulamaları yaptığını söyledi. Bu tip olaylarla karşılacak olan belediye başkanları ve vatandaşların dikkatli olmasını istiyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-04-03 12:02:54

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