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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Memur-Sen'den 'amiraller bildirisi' hakkında suç duyurusu

İHA

Ardahan Memur-Sen'den 'amiraller bildirisi' hakkında suç duyurusu

MemurSen Ardahan İl Yönetimi, bildiri yayınlayan 104 emekli amiral hakkında Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
MemurSen Ardahan Temsilciliğinde bir araya gelen MemurSen Ardahan İl Temsilciliği üyeleri ile MemurSen'e bağlı sivil toplum kuruluşundan oluşan üyeler, bazı internet siteleri ve sosyal medyada yayımlanan açıklamayı hazırlayanlara tepki gösterdi.
MemurSen Ardahan İl Temsilcisi Erdinç Çakmak, yaptığı açıklamada, "Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir" dedi.
Çakmak, "Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral, vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, silahlı kuvvetler dâhil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Biz de MemurSen olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meşum açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" diye konuştu.

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