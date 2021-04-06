Ardahan’da kara akbabalar görüntülendi

Leşlerle beslendiği için doğanın çöpçüsü olarak bilinen, nesli tehdit altında olan akbabalar, Ardahan’da görüntülendi.

Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslendiği için 'doğa çöpçüsü' olarak da adlandırılan sakallı akbaba, Ardahan kırsalında görüntülendi. Ardahan merkeze bağlı Edegün ile Dedegül köyü mevkiinde görülen sakallı akbabalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Kırsalda bulunan bir leşin etrafına üşüşen akbabalar ortamı akbaba şölenine çevirdi.

Yuvalarını karanlık, kuzeye bakan mağaralara, sarp kaya kovuklarına, yerleşim yerlerinden uzak ve yüksek dağ ile kayalık vadilerde yapan sakallı akbabalar; kurt, boz ayı ve diğer akbabalardan kalan leşlerdeki kemiklerin küçük olanlarını doğrudan yutuyor. Büyük kemikleri pençeleriyle alıp, havalanarak, yüksekteki kayaların üzerine bırakıp, parçaladıktan sonra yiyen sakallı akbabalar, doğaya da katkı sağlıyor. Doğayı leş ve kemiklerden temizleyen, asitli midesiyle kemikleri kolaylıkla sindirebilen sakallı akbabalar, canlı hayvanlara ise çok nadir saldırmalarıyla biliniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.