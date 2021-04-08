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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehidin kanı yerde kalmadı

İHA

Şehidin kanı yerde kalmadı

Şırnak'ta Eren10 Operasyonu kapsamında öldürülen ve kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın planladığı terör saldırılarından birinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tayfur Hançer'in Ardahan'da yaşayan annesi, ''Evladımın kanı yerde kalmadı'' dedi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birlikleri tarafından etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu öğrenildi. Terörist Fırat Şişman'ın 6 Eylül 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya saldırı sonucu 16 askerin şehit edilmesi, 6 askerin de yaralanması eylemlerini planladığı ve bizzat katıldığı belirtildi. 20142015 yıllarında Hakkari bölgesinde meydana gelen terör olaylarının sorumlu ve planlayıcısı olan teröristin 2020 Eylül2021 Nisan ayları arasında sözde Botan saha olarak bilinen Şırnak, Mardin, Van, Siirt ve Şanlıurfa illerindeki terör olaylarının da planlayıcısı olduğu bildirildi.

6 Eylül 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya yapılan saldırı sonucu şehit olan 16 askerden biri Piyade Uzman Çavuş Tayfur Hançer'in kardeşi 34 yaşındaki Erkan Hançer, "Bizim ciğerimiz yandı ve başkalarının ciğeri yanmasın. O alçakları da Allah kahır eylesin, yok eylesin" dedi. Hançer, ''Türkiye'de Türk, Kürt ve Çerkez ayrımı kesinlikle yoktur. Bizler birer milliyetçi Kürdüz. Kürt demek devletini seven demektir. Hiç kimse farklı yönlere çekmesin, Kürt olduğumuz halde devletimiz tüm imkanları bizlere sunuyor. Bizler birer milliyetçi Kürdüz ve her zamanda öyle kalacağız. Bizler devletimiz ve milletimizin yanındayız, bayrağımızı seviyoruz. Her şey vatanımız ve devletimiz için. Bugün haberi alınca çok mutlu olduk. İnşallah bütün teröristler ordumuz tarafından temizlenir.'' ifadelerini kullandı.

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