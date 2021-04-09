Vali Öner ve eşi, okuma-yazma kursunun ilk dersine katıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner, Halk Eğitim Merkezi tarafından Balıkçılar köyünde kadınlar için açılan birinci kademe okuma yazma kursunu ziyaret etti.

Kursa katılan kadınlarla bir süre sohbet eden Vali Hüseyin Öner ve eşi, "Okumanın yaşı yok" diyerek, kursa katılan kadınları göstermiş oldukları medeni cesaretleri dolayısıyla tebrik etti.

Kadınların ilk dersine bizzat eşlik eden Vali Öner şöyle konuştu:

“İlimiz merkez Balıkçılar köyümüzde ‘öğrenmenin yaşı yoktur’ düsturundan hareket ederek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce açılan birinci kademe okuma yazma kursunun başlangıcını yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Türkiye genelinde yürütülen okumayazma kampanyasını ilimizde de devam ettiriyoruz. Bunun güzel örneklerinden biri olarak Balıkçılar köyümüzde 14 hanımefendinin katılımı ile bu kursu başlattık. Kadınlarımız inşallah 80 saatlik eğitim sonucu okuma ve yazmayı öğrenecekler. Okuyup yazdıklarında hayata daha farklı bakacaklar. Köyümüzün kadınlarını, annelerini cesaretleri dolayısıyla kutluyorum. Muhtar hanımı da bu girişimciliği dolayısıyla ayrıca tebrik ediyorum.”

Kendisi de öğretmen olan Zehra Mine Öner de kursa katılan kadınlarla tek tek sohbet ederek, ilk derslerinde moral verdi.

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