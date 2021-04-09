Vali Öner ve eşi, okuma-yazma kursunun ilk dersine katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Öner ve eşi, okuma-yazma kursunun ilk dersine katıldı

İHA

Vali Öner ve eşi, okuma-yazma kursunun ilk dersine katıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner, Halk Eğitim Merkezi tarafından Balıkçılar köyünde kadınlar için açılan birinci kademe okuma yazma kursunu ziyaret etti.
Kursa katılan kadınlarla bir süre sohbet eden Vali Hüseyin Öner ve eşi, "Okumanın yaşı yok" diyerek, kursa katılan kadınları göstermiş oldukları medeni cesaretleri dolayısıyla tebrik etti.
Kadınların ilk dersine bizzat eşlik eden Vali Öner şöyle konuştu:
“İlimiz merkez Balıkçılar köyümüzde ‘öğrenmenin yaşı yoktur’ düsturundan hareket ederek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce açılan birinci kademe okuma yazma kursunun başlangıcını yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Türkiye genelinde yürütülen okumayazma kampanyasını ilimizde de devam ettiriyoruz. Bunun güzel örneklerinden biri olarak Balıkçılar köyümüzde 14 hanımefendinin katılımı ile bu kursu başlattık. Kadınlarımız inşallah 80 saatlik eğitim sonucu okuma ve yazmayı öğrenecekler. Okuyup yazdıklarında hayata daha farklı bakacaklar. Köyümüzün kadınlarını, annelerini cesaretleri dolayısıyla kutluyorum. Muhtar hanımı da bu girişimciliği dolayısıyla ayrıca tebrik ediyorum.”
Kendisi de öğretmen olan Zehra Mine Öner de kursa katılan kadınlarla tek tek sohbet ederek, ilk derslerinde moral verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın muhtar, köyünde hemcinsleri için okuma yazma kursu açtırdı
YEREL HABERLER Kadın muhtar, köyünde hemcinsleri için okuma yazma ...
Şehidin kanı yerde kalmadı
YEREL HABERLER Şehidin kanı yerde kalmadı
Ardahan’da jandarma anonslarla 'evde kalın' çağrısı yapıyor
YEREL HABERLER Ardahan’da jandarma anonslarla 'evde kalın' çağrısı ...
Ardahan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ardahan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ...