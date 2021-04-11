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Ardahan'da hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti

İHA

Ardahan'da hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti

Ardahan Valiliği Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, 75 yaş üstü vatandaşlara evlerinde hizmet ulaştırıyor.
Yeni kimlik kartı değiştirme ve diğer nüfus hizmetlerine ihtiyaç duyan 75 yaş üstü vatandaşların talepleri üzerine Nüfus Müdürlüğü personeli, vatandaşların evlerine kadar giderek hizmet veriyor. Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in yakından takip ettiği "evde nüfus hizmeti" uygulaması ile yaşlılara kolaylık sağlanmasıyla birlikte, korona virüs salgınından etkilenme riskleri de azaltılıyor.
Evde nüfus hizmeti alan vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, Vali ve nüfus müdürlüğü personeline teşekkür ettiler.

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