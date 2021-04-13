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Ardahan’da "deli bat bat" otu yiyen çocuklar zehirlendi Jandarma’dan zehirli ot uyarısı geldi

İHA

Ardahan'da, yörede ''deli bat bat'' otu olarak adlandırılan ottan yedikleri ve zehirlendikleri değerlendirilen 5'i çocuk 7 kişi tedavi altına alındı.

Ardahan’da "deli bat bat" otu yiyen çocuklar zehirlendi Jandarma’dan zehirli ot uyarısı geldi

Ardahan’da, yörede ’’deli bat bat’’ otu olarak adlandırılan ottan yedikleri ve zehirlendikleri değerlendirilen 5’i çocuk 7 kişi tedavi altına alındı.
Ardahan çevresinde arazide kendiliğinden yetişen ve halk arasında "deli bat bat’’ otu olarak da bilinen ottan yiyen 5’i çocuk 7 kişi tedavi altına alındı. İl merkezi ve Göle İlçesinde tedavileri tamamlanan 5’i çocuk 7 kişi taburcu edildi.
Jandarma uyardı
Ardahan il jandarma komutanlığı ekipleri, baharın gelmesiyle bilinçsizce tüketilen ve yörede halk arasında "deli bat bat" olarak bilinen otun tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Kalpte ölümcül ritim bozukluklarına yol açarak zehirleyen deli bat bat otu çokça yenilmekte. Ekipler, kent merkezinde ve bazı köylerde yaptığı çalışmada, söz konusu otun zehirlemelere neden olacağı uyarısını yaptı.

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