AK Parti Ardahan İl Başkanı Koç: ''Kayıp 128 milyar dolar iddiası iftiradır''

AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, CHP'nin, Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili olarak "128 milyar dolar nerede?" kampanyası, Türkiye’nin büyümesine ve güçlenmesine engel olmak için başlatılmış bir saldırıdır" dedi.

Koç yaptığı yazılı açıklamada, ''Parti ve hükümet olarak pandemi döneminde bir yıldan uzun süredir ülkenin çeşitli sorunları ile mücadele ederken, ortaya atılan bu iftira, CHP’nin kirli ve gerçeği yansıtmayan ucuz propagandasından öte bir şey değildir. CHP bu tür kirli ve aslı astarı olmayan kampanyalarla kendi noksanlarını kapatıp, farklı bir gündem oluşturma çabasındadır. Muhalefet bu tür yalanlarla belli zamanlarda kamuoyunda farklı bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bunun daha öncede bir çok örneğini gördük. Örneğin; Müftünün eşi, torununa süt alamayan teyze gibi. CHP bu şekilde ki yalan ve iftiralarıyla, sadece parti içindeki taciz skandallarını ve belediyelerinin başarısızlığını kapatmaya çalışıyor. Bahsettikleri para devletin bankasındadır. Bunlar hesap yapmayı da bilmiyorlar. Bu partinin genel başkanı olan zatın, o zamanki adıyla SSK’nın başındayken kurumun mali durumunun içler acısı olduğu herkesçe malumdur. Kurumu bu kadar borçlandıran bir zatın partisinin, kalkıp paradan ve hesaptan bahsetmesi mizah konusudur. CHP'nin bir muhalefet partisi olarak böyle asılsız ve gereksiz manipülasyonları bırakıp, gerçek gündeme dair muhalefet yapmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Kendi seçmenlerinin beklentisi de zira bu yöndedir. CHP’nin yıllardır iktidar olamamasının nedeni tam da bu tarz içi boş yalanlarla siyaset yapmaya çalışmasıdır. Bunlar bu zihniyetle yüz sene daha muhalefet partisi olmanın ötesine geçemezler, geçemeyecektirler. CHP bu gibi yalan ve iftiralarla siyaseti kirletirken, partiyi destekleyen seçmenlerine de yalan haberden başka sunacak hiç bir şeyi olmayan, partiye yakın yayın organları da katkı sağlamaktadır. Bunlar devlet yönetmenin ne demek olduğunu bilmedikleri gibi, akıllarına gelen her türlü yalan ve iftirayı atmaktan da çekinmiyorlar. İktidar olsun, ana muhalefet ve diğer muhalefet partiler olsun, öncelikle her partinin asli görevi ilkeli ve dürüst siyaset yapmaktır. Ama bu CHP, maalesef asli görevini yalan ve iftira üzerine kurmuş, bu tarz söylemlerden beslenmeyi de kendine görev edinmiştir'' ifadelerine yer verdi.

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