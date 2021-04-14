Ardahan'a gelen leylekler yuvalarını kuruyor

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Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)BAHARIN müjdecisi olarak adlandırılan leylekler, geldikleri Ardahan'a yuvalarını yapmaya başladı.

Kışı sıcak ülkelerde geçiren leylekler, havaların ısınmasıyla Ardahan´a gelmeye başladı. Özellikle elektrik direklerini mesken tutan leylekler, gün boyu doğadan topladıkları çalı ve otlara yuvalarını oluşturmaya başladı. Merkez Karagöl Mahallesi Sağlık Sokak'taki elektrik direğinin üzerine yuva yapan leylekler, topladıkları dalları birleştirdi. Mahalleli, leylekleri ilgiyle izledi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-04-14 10:27:14



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