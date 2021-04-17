Ardahan'da 1 köy, karantinaya alındı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´ın merkeze bağlı Yukarı Kurtoğlu köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, köyde virüsün yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak, vatandaşın sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi. 10 gün uygulanacak karantinada sokağa çıkma kısıtlaması da başlatıldı. Kararın ardından köyün giriş ve çıkışları, jandarma ekiplerince kapatıldı.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-04-17 09:45:27
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