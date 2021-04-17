Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

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Ardahan'da yeni tip koronavirüs (COVID19) salgınıyla mücadele kapsamında, merkeze bağlı Yukarı Kurdoğlu köyü karantinaya alındı.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, Yukarı Kurtoğlu köyünde vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.

Toplum sağlığının korunması amacıyla köyün 10 gün süreyle karantinaya alındığı kaydedilen açıklamada, "Köye giriş çıkışlar bu süre boyunca izne tabidir. Karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesince idari para cezası ve adli işlem uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.

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