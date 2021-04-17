Posof nisan ayında bahara kavuştu

Ardahan’ın Posof İlçesinde Nisan ayı ile birlikte Bahar mevsimi yüzünü gösterdi.
Kış mevsiminde yağmayan kar Posof’ta baharın ilk ayı olan Mart’ta yağmaya başladı. Nisan ayının ilk haftasında da etkili olan kar yağışı Posof’ta bu sene baharın gelişini geciktirdi.
Çayırlar ve meralar Ramazan ayı ile birlikte yeşile bürünürken hayvanlar da yaylada otlatılmaya başlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.