Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı

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Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'ın Göle ilçesine bağlı Dengeli köyü Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kentte 6 köydeki koronavirüs karantinası ise devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Dengeli köyünde 10 gün karantina kararı alındığı belirtildi. Kararın ardından köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi. Ardahan'ın merkez Yukarı Kurtoğlu, Posof ilçesinin Balgöze, Göle ilçesinin Esenyayla, Çullu, Okçu ve Sürügüden köylerinde alınan karantina devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-04-18 12:32:49



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