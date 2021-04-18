Ardahan'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

Ardahan'da Ramazan ayı denetimleri ve Covid19 tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan iş yerleri denetlendi.
Ardahan Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Pazar günü beraberindeki denetim ekipleriyle birlikte kısıtlamadan muaf işyerlerini denetledi. İşyeri sahiplerine ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıkan vatandaşlara 'maskemesafetemizlik' kurallarını hatırlatan Vali Yardımcısı Gümrükçü, virüsün yayılım hızını durdurmak için herkesin kurallara uymasının önemine dikkat çekti.
Denetimlerde kentte vatandaşların yasağa büyük oranda uyduğu görüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.