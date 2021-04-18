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Vaka sayısında düşüş görülen iki ilden Ardahan'da, denetimler sürüyor

DHA

Vaka sayısında düşüş görülen iki ilden Ardahan'da, denetimler sürüyor


Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan son 'vaka oranı' haritasına göre, Türkiye'de vaka sayılarında düşüş görülen iki ilden biri olan Ardahan'da denetimeler sıklaştırıldı. 2 gün önce esnafı denetime çıkan Vali Hüseyin Öner'in ardından bugün de Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü denetim yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 3-9 Nisan illere göre haftalık 'vaka oranı' haritasına göre bir önceki haftaya oranla 100 binde 185,11 olan vaka sayısı 5,2 azalarak 179,91'e indi. Kentte vaka sayılarının düşüş göstermesinin ardından tedbirler arttırılırken denetimler de sıkılaştırıldı. Vaka sayılarındaki düşüşü arttırmak için sık sık denetimlerde bulunan Vali Hüseyin Öner'den iki gün sonra bugün Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü ve beraberindekiler hafta sonu kısıtlamasından muaf olan iş yerlerini denetledi. Denetimde iş yeri sahiplerine ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıkanlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, 'Dinamik Denetim Modeli' çerçevesinde kentte denetimlerin devam edeceğini ve sonraki süreçte denetimlerin daha etkin bir şekilde sürdürüleceğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-04-18 15:31:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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