Posof’ta 250 kişiye Kur’an-ı Kerim hediye edildi

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

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Ardahan Posof ilçesinde İlçe Müftülüğü’nce Ramazan ayı dolayısıyla cemaate ücretsiz Kur’anı Kerim hediye edildi.

Cami çıkışında 250 kişiye Kuranı Kerim hediye edilirken vatandaşlar İlçe Müftülüğü yetkililerine teşekkür ettiler.

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