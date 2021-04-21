Ardahan'da fırtına; evlerin çatıları uçtu

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Poyraz DURAK/GÖLE (Ardahan), (DHA)ARDAHAN´ın Göle ilçesinde fırtına etkili olurken, 2 köyde evlerin çatıları uçtu.

İlçede öğle saatlerinde etkili olan yağmurun ardından dolu yağdı. Kısa süre sonra fırtına etkili olurken, Gedik ve Esenyayla köylerinde bazı evlerin çatıları uçtu. İhbar üzerine ilçeye gelen AFAD ekipleri, köylerde hasar tespit çalışması başlattı. İlk etapta 10´dan fazla evde hasar meydana geldiği belirlendi. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Göle Poyraz DURAK

2021-04-21 17:32:06



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