Göle’ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

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Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Ardahan’ın Göle ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış öğle saatlerinde kısa süreli dolu şeklinde etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşırtırken ilçe merkezi beyaza büründü.

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