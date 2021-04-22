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Köy karantinasındaki Devren'e jandarmadan 6'ncı yaş günü sürprizi

DHA

Köy karantinasındaki Devren'e jandarmadan 6'ncı yaş günü sürprizi


Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'ın merkez Taşlıdere, Tunçoluk ve Çağlayık köyleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantinanın devam ettiği Posof'un Balgöze köyünde jandarma kontrol noktasına gelerek, doğum günü olduğunu söyleyen Devren Ekmekçi'ye (6) pasta ile sürpriz kutlama yapıldı. 
Karantina uygulamasına ilişkin valilikten yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile merkez Taşlıdere, Tunçoluk ve Çağlayık köylerinde 10 gün karantina kararı alınmıştır" denildi.
Kararın ardından köyde giriş ve çıkışlar durdurulurken, daha önce Ardahan'ın merkez Yukarı Kurtoğlu, Posof ilçesinin Balgöze, Göle'nin Esenyayla, Çullu, Okçu ve Sürügüden köylerinde başlatılan karantina ise devam ediyor.
Öte yandan Posof'un Balgöze köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 14 Nisan'dan itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkışları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol altında tutuluyor. Köyde jandarma uygulama noktasına gelen Devren Ekmekçi ise görevli ekibe doğum günü olduğunu söyledi. Bunun üzerine jandarma ekibi, Posof merkezden pasta alarak, Devren Ekmekçi'nin doğum gününü kutladı. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-04-22 11:17:56

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