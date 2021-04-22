Ardahan´da denetimler sıklaştırıldı



Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´da vaka sayılarındaki artışın ardından denetimler de sıkılaştırıldı. Denetimlere katılan Vali Hüseyin Öner, esnaf ve vatandaşı maske, mesafe ve temizlik kurullarına uymaları için uyardı, "Hastalık gün geçtikçe artıyor. Daha fazla özen göstermemiz gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı illere göre 10-16 Nisan haftalık vaka tablosunda Ardahan'da vaka sayısı yükselişe geçti. Tabloda 100 binde 179,91 olan vaka sayısı 230,86'ya yükseldi. Kentte vaka oranın artmasının ardından `Dinamik Denetleme Modeli´ de uygulanmaya başlandı. Vali Hüseyin Öner, beraberinde Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, ilgili kurum müdürleri, esnaf odaları temsilcileri ve muhtarlarla birlikte denetimlere çıktı. Otogar, pazar ve halka açık yerlerde vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan Vali Öner, virüsün yayılım hızını durdurmak için herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi. Vali Öner, "İl olarak benim başkanlığımda emniyet, jandarma, daire müdürleri ile birlikte denetim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda denetleme ekiplerimiz aracılığıyla işyeri sahiplerini ve vatandaşlarımızı kurallara uymaları konusunda uyarıyoruz. Hastalık gün geçtikçe artıyor. Daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Bunu vatandaşlarımıza ve esnafımıza sık sık hatırlatıyoruz. Bu kapsamda pazarı denetledik. Vatandaşlar, maske takma konusunda hassasiyet gösteriyor. Bazen sosyal mesafe kuralının ihlal ettiklerine tanık olduğumuz için uyarılarda bulunuyoruz. Çok sıkı şekilde konuyu takip ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-04-22 12:19:25



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