Vali Öner’den sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iş yerlerinde denetim yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Ardahan'da da perşembe günü akşam saat 19.00 itibarıyla başlarken, kentte, kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. 82 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde de Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kalırken, kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkesin kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sokağa çıkma kısıtlamasında alınan tedbirler kapsamında sokak ve caddelerde denetim gerçekleştirdi.

İş yeri sahipleri ve vatandaşlara kuralları hatırlatan Vali Öner, polis kontrol noktalarını da ziyaret ederek, polis ekipleriyle birlikte kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan araçları denetledi. Sürücülere izin belgesi soran Vali Öner, tedbirleri sıkı sıkıya uygulayacaklarını söyledi.

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