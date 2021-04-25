Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan tablet bağış kampanyası ile 160 tablet çocuklara ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre öne düzenledikleri "Çalışmak Senden Tabletin Bizden" kampanyasına desteklerin sürdüğünü belirtti.

"Çalışmak Senden Tabletin Bizden" kampanyasına başından itibaren desteklerini esirgemeyen Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ve hayırseverlere teşekkür eden Bulut, şunları söyledi:

"Uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrencilere yönelik yapılan bu çalışmayla 160 öğrencimizi daha sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Devamı gelecek inşallah. Hayırlı olsun diyorum, güzel günlerde kullanmalarını temenni ediyorum. Öğrencilerimiz verdiğimiz tabletlerle derslerine rahatlıkla girip, ödevlerini yapabilecek. Bizler çocuklarımızın eğitim hayatlarının aksamadan devam etmesi için elimizden geleni yapıp, imkânlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Yeter ki çocuklarımızın eğitim hayatları yarım kalmasın, derslerine çalışsın, okusunlar ve kendilerini geliştirsinler. Bu noktada kampanyamıza sahip çıkıp destekleyen eğitim gönüllüleri ve hayırseverlerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.”

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