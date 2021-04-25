Tablet bağış kampanyası ile 160 tablet çocuklara ulaştırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tablet bağış kampanyası ile 160 tablet çocuklara ulaştırıldı

İHA

Tablet bağış kampanyası ile 160 tablet çocuklara ulaştırıldı

Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan tablet bağış kampanyası ile 160 tablet çocuklara ulaştırıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre öne düzenledikleri "Çalışmak Senden Tabletin Bizden" kampanyasına desteklerin sürdüğünü belirtti.
"Çalışmak Senden Tabletin Bizden" kampanyasına başından itibaren desteklerini esirgemeyen Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ve hayırseverlere teşekkür eden Bulut, şunları söyledi:
"Uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrencilere yönelik yapılan bu çalışmayla 160 öğrencimizi daha sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Devamı gelecek inşallah. Hayırlı olsun diyorum, güzel günlerde kullanmalarını temenni ediyorum. Öğrencilerimiz verdiğimiz tabletlerle derslerine rahatlıkla girip, ödevlerini yapabilecek. Bizler çocuklarımızın eğitim hayatlarının aksamadan devam etmesi için elimizden geleni yapıp, imkânlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Yeter ki çocuklarımızın eğitim hayatları yarım kalmasın, derslerine çalışsın, okusunlar ve kendilerini geliştirsinler. Bu noktada kampanyamıza sahip çıkıp destekleyen eğitim gönüllüleri ve hayırseverlerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Öner’den sokağa çıkma kısıtlamasında denetim
YEREL HABERLER Vali Öner’den sokağa çıkma kısıtlamasında denetim
Sular altında kalan Ardahan Ovası drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Sular altında kalan Ardahan Ovası drone ile ...
Ardahan Valisi Öner'den 23 Nisan kutlamasında 'aşı olun' uyarısı
YEREL HABERLER Ardahan Valisi Öner'den 23 Nisan kutlamasında 'aşı ...
Ardahan'da 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Ardahan'da 23 Nisan kutlaması
Sosyal medyada 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Sosyal medyada 23 Nisan coşkusu