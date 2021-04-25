Posof’ta bahar sevinci

Ardahan’ın Posof İlçesinde Ramazan ayının başlamasıyla havalar ısındı ve ağaçlarda çiçek açmaya başladı. Baharın kendini göstermeye başladığı Posof’ta çayırlar ve otlaklar yeşillenince hayvan sahipleri hayvanlarını otlatmaya başladılar.

Dağlar da ki karların erimesiyle Posof çayı da coşmaya başladı. Posof yeşille beyazın birleştiği bir tabiat harikası olmaya devam ediyor. Ulgar dağı, Arsiyan dağı ve Urema yaylası beyazlığını koruyor. Bu durum da ayrı bir canlılık katıyor.

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