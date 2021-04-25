Ardahan'da ormanlık alanda yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da ormanlık alanda yangın

DHA

Ardahan'da ormanlık alanda yangın


GÖLE (ARDAHAN), (DHA)ARDAHAN'ın Göle ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Göle ilçesi Soğuksu mevkiinde ormanlık alanda, saat 15.00 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çobanların yaktığı ateşten kaynaklandığı ileri sürülen yangını söndüren ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Göle DHA
2021-04-25 17:58:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müslüman Türklerin yakıldığı 'Yanık Cami'nin belgeselini yaptı
YEREL HABERLER Müslüman Türklerin yakıldığı 'Yanık Cami'nin ...
Posof’ta bahar sevinci
YEREL HABERLER Posof’ta bahar sevinci
Ardahan’da Ermeni zulmü: 370 Müslüman camide diri diri yakıldı Ermeni katliamı belgeselde anlatıldı
YEREL HABERLER Ardahan’da Ermeni zulmü: 370 Müslüman camide diri ...
Tablet bağış kampanyası ile 160 tablet çocuklara ulaştırıldı
YEREL HABERLER Tablet bağış kampanyası ile 160 tablet çocuklara ...
Vali Öner’den sokağa çıkma kısıtlamasında denetim
YEREL HABERLER Vali Öner’den sokağa çıkma kısıtlamasında denetim
Sular altında kalan Ardahan Ovası drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Sular altında kalan Ardahan Ovası drone ile ...
Ardahan Valisi Öner'den 23 Nisan kutlamasında 'aşı olun' uyarısı
YEREL HABERLER Ardahan Valisi Öner'den 23 Nisan kutlamasında 'aşı ...
Ardahan'da 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Ardahan'da 23 Nisan kutlaması
Sosyal medyada 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Sosyal medyada 23 Nisan coşkusu