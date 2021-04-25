Ardahan'da ormanlık alanda yangın

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GÖLE (ARDAHAN), (DHA)ARDAHAN'ın Göle ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Göle ilçesi Soğuksu mevkiinde ormanlık alanda, saat 15.00 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çobanların yaktığı ateşten kaynaklandığı ileri sürülen yangını söndüren ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Göle DHA

2021-04-25 17:58:57



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