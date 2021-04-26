Ardahan'da kurallara uymayanlara ceza yağdı

Ardahan'da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası kesildi.
Ardahan'da hafta sonu yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye para cezası verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde Covid19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.
Hafta sonu gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 12 kişiye, 37 bin 800 lira para cezası uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.