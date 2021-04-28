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Salgın nedeniyle işleri kötü gidince iş yerini manava çevirdi

DHA

Salgın nedeniyle işleri kötü gidince iş yerini manava çevirdi


Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, kafe ve oyun salonu işleten Cevher Arslan (45), salgın nedeniyle işleri kötüye gidince, iş yerini manava çevirip, meyvesebze satmaya başladı.
Kaptanpaşa Mahallesi'nde kafe ve oyun salonu işleten Cevher Arslan, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalınca, kazanç sağlamak için farklı bir yola başvurdu. Arslan, iş yerini manava çevirip, meyve ve sebze satmaya başladı.
Koronavirüs nedeniyle son 1 yıldır işlerinin bozulduğunu ifade eden Arslan, "5 yıldır kafe ve oyun salonu işletiyorum. Son bir yıldır koronavirüs yüzünden iş yerini bir açıp bir kapatarak hizmet veriyoruz. Ancak işler umduğumuz gibi gitmedi ve bu şekilde yürütemeyeceğimi anladım. Meyve ve sebze satmaya karar verdim. Şu an çaya ara verip meyve ve sebze satıyoruz. Hayat normale dönünce, işime geri dönerim. Önceden öğrenciler de geliyordu ve kazancımız fazla oluyordu. Şimdi kafe salonumuz kapalı. Ekmeğimizi meyve sebzeden çıkarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-04-28 09:52:04

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