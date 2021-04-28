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Coğrafi işaretli bala pandemide talep arttı Virüs ve mikroplara karşı direnç sağlayan coğrafi işaretli Ardahan balına talep arttı

İHA

Coğrafi işaretli bala pandemide talep arttı Virüs ve mikroplara karşı direnç sağlayan coğrafi işaretli Ardahan balına talep arttı

Ardahan’da tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ardından bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar arı ürünlerine yöneldi. Virüs ve mikroplara karşı direnç sağlayan coğrafi işaretli Ardahan balına talep arttı.
Bal, bal mumu, arı sütü, polen ve propolise pandemi sürecinde talep arttı. Ardahan’da uzun yıllardır baba mesleği olan arıcılıkla uğraşan Kadir Özer, salgın döneminde uzmanların önerisiyle vatandaşların başta propolis olmak üzere arı sütü ve bal gibi arı ürünlerine yöneldiğini söyledi. Genelde gıda takviyesi olarak kullanılan ve arıların kovanlarını korumak için kullandığı sistem sayesinde güçlü antioksidan ve antimikrobiyal özelliği ile bilinen propolise salgın döneminde ilginin daha çok olduğunu kaydeden Özer, talep doğrultusunda arılardan elde ettikleri propolis ve diğer karışımları şehir dışına da gönderdiklerini kaydetti. Kanser tedavisinde de kullanılan propolisin mikrop öldürücü özelliğinin olduğunu söyleyen Özer, "Ardahan’da arı ürünleri üzerine pazarlama ve satış yapan bir firmayız. Bu bizim baba mesleğimiz. Pandeminin tüm dünyayı etkisi altına almasından dolayı ürünlerimize talep attı. Özelliklede bal, polen ve propolise talep arttı. Biz de taleplere yetişebilmek için gerekli çalışmaları yaptık. Pandemi ile birlikte birçok insan hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti. Pandemiden sonra insanların tüketim alışkanlığı da değişti. Öncesinde de yöresel ürünlere talep vardı ama pandemiden sonra artış sağlandı. Bal tamamıyla bir şifa kaynağı ve her zaman tüketilen bir üründü. Ama buna ek olarak polen ve propolis büyük talep gördü. Tavsiyemiz, bu ürünlerin hepsinin tüketilmesi ve özellikle propolisin bilinçli olarak tüketilmesi. Kanser tedavisinde de kullanılan propolisin mikrop öldürücü özelliği de vardır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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