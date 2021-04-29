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Ardahan Valisi: Kısıtlamaya uyumu sıkı denetleyeceğiz

DHA

Ardahan Valisi: Kısıtlamaya uyumu sıkı denetleyeceğiz


Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´da, 17 gün boyunca uygulanacak 'tam kapanma' öncesi koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor. Kent merkezinde ve perşembe pazarında denetimlere katılan Vali Hüseyin Öner, "Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasını emniyet ve jandarma vasıtasıyla sık sık denetleyeceğiz" dedi.
Vali Hüseyin Öner başkanlığında yapılan denetimlere Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, ilgili kurum müdürleri, esnaf odaları temsilcileri ve muhtarlar da katıldı. Esnaf ve müşterilere maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunan Vali Öner, maske de dağıttı. Tam kapanma denetimlerine aralıksız devam edileceğini kaydeden Öner, "Bugün 19.00´dan itibaren tam kapanma uygulamasına giriyoruz. 17 Mayıs tarihine kadar tam kapanma, diye tabir ettiğimiz uygulama söz konusu olacak. Bugün hem iş yerlerini hem de ilimizde kurulan perşembe pazarını denetledik. Vatandaşımızın kurallara gösterdiği hassasiyeti görmek istedik ve genel olarak kurallara uyulduğunu gördük. Bu süreci inşallah iyi değerlendiririz. Son dönemlerde ilimizde de vaka sayısı artmıştı. Buradan şunu duyurmak istiyorum. Bizler bu süreçte bilhassa kolluk kuvvetlerimiz vasıtasıyla sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere pandemi kuralılarına uyumları sıkı sıkı takip edeceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-04-29 12:19:49

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