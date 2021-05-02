Ardahan Valisi Öner: Kapanma sürecini iyi değerlendirip, hastalığı azaltacağız



Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, koronavirüs ile mücadelede 'Tam Kapanma Genelgesi' çerçevesinde denetimler aralıksız sürdürülüyor. Denetimleri bizzat gerçekleştiren Vali Hüseyin Öner, "Kısmi kapanma sürecini iyi değerlendiremedik ve vaka sayılarında artışlar yaşandı. İnşallah tam kapanma sürecini iyi değerlendiririz ve bu hastalığı azaltırız" dedi.

Çok yüksek riskle kırmızı kategorideki iller arasında yer alan Ardahan'da, Vali Hüseyin Öner başkanlığında yapılan denetimlere, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, ilgili kurum müdürleri ve esnaf odaları temsilcileri katıldı. Kent merkezinde polis noktalarını denetleyen Vali Öner, ekiplerle, araçları denetleyerek sürücülere neden dışarıda olduklarını ve izin belgelerini sordu. Tam kapanma kapsamında muaf olan iş yerlerini de denetleyen Vali Öner maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmada denetimlerin aralıksız devam edeceğini hatırlatan Vali Hüseyin Öner, "Denetimlerimizde kurallara müsaade edilen ölçüde uyulduğunu gördük. Tam kapanma sürecinde özellikle kolluk kuvvetlerimiz vasıtayla ve bu konuyu sahada gözlemleyeceğiz. Çok sıkı şekilde tüm tedbirlerimizi alacağız. İnşallah bu süreci iyi değerlendiririz. Kısmı kapanma sürecinde vaka sayıları maalesef arttı. Kısmi kapanma süreci öncesinde daha iyi bir durumdaydık. Kısmi kapanma sürecini iyi değerlendiremedik. İnşallah tam kapanma sürecini iyi değerlendirerek hastalığı azaltacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-05-02 15:09:32



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