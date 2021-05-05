Kafkas arıları tehdit altında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafkas arıları tehdit altında

İHA

Kafkas arıları tehdit altında

Ardahan’a kaçak arıcılar tarafından sokulan İtalyan melez arılar, dünyadaki en önemli dört arı ırkından olan Kafkas arılarını tehdit ediyor.
Tarım Bakanlığı tarafından, koruma altına alınan ‘Kafkas arı ırkı’ kaçak arı girişleri nedeniyle melezleşme riski ile karşı karşıya. Ardahan merkeze bağlı Ortageçid köyü sınırlarına il dışından getirilerek konulan 30 kaçak kovan arının konulması Kafkas arılarını tehdit ettiğini söyleyen Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, kaçak yollarla getirilen melez arılarının, tarımcılar ve birliklerinin bilgisi dışında getirildiklerini söyledi.
Eyliyaoğlu, şu anda ihbar üzerine bu arılığa geldiklerini belirterek, ’’Bu arılıkta tamamen melez ve sarı renkli olan saldırgan arılarla karşılaştık. Kovanlardan da belli olduğu gibi il dışından alınıp yeni kovanlara aktarıldığını görüyoruz. İlimizde bir koloni arı fiyatı bin lira ve üzeridir. Kentte arı kovanları pahalı olduğu için arıcılarımızın çoğu il dışından, özellikle komşu illerimizde ucuz olan ve fiyatı 300 ila 400 lira arasında değişen kovanları alıp ilimize getiriyorlar. Bunlar da melez arı oldukları için Kafkas arısı ile çiftleşme döneminde çiftleştikleri zaman ana arı ırkı bozuluyor. Ve yumurtaları atılıyor. Böylelikle Kafkas arı ırkı değişerek melezleşiyor. Bakanlık tarafından koruma altına alınan ildeki arıcıların bu sıkıntılarla karşılaşmamaları için il Tarım müdürlüğü ekipleri ile Arıcılar birliğimiz birlikte bu denetimleri yapıyoruz. Tespit ettiğimiz 30 kovanın da plakaları yok, kime ait olduğu belli değil, köy muhtarının da bilgisi yok. Bu kovanların sahibini tespit ettikten sonra gerekli cezai işlem uygulanacak ve belli bir süre verilerek bu kovanları il dışına çıkartılmasını sağlayacağız’’ dedi.
Dünyadaki en önemli dört arı ırkından olan Kafkas arılarını hep birlikte korumak zorunda olduklarını söyleyen Evliyaoğlu, ’’Kafkas arı ırkının rengi simsiyah ama şu anda göstermiş olduğum arılar sapsarı ve kovanların tamamı öyle. Bunlar kısa sürede bulunduğumuz çevredeki arıların ırkını bozarak meleze çevirecekler. Ve bu arılar buradaki iklim şartlarına uygun değil. Şu anda ilkbahardayız ve çalışıyorlar ama bu arılı kovanlarını burada kışlatıldığı zaman bunlar buradaki iklim şartlarına uyum sağlayamıyor ve ilkbahara çıkamayarak tamamen ölüyor. Ardahan’da dünyanın 4 arı ırkından biri olan Kafkas arısı yaşıyor. Biz bu arılar için endişeleniyoruz. Kaçak arıcılar tarafından sokulan melez arılar nedeniyle varlığı tehlike altında olan bu yararlı ırkı hep birlikte korumamız lazım" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Valilik 'pandemi sosyal destek yardımı' dolandırıcılarına karşı uyardı
YEREL HABERLER Valilik 'pandemi sosyal destek yardımı' ...
Göle’de polis ve zabıtadan ortak uygulama
YEREL HABERLER Göle’de polis ve zabıtadan ortak uygulama
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 4 ...
Yaralı Şahin’e jandarma şefkati
YEREL HABERLER Yaralı Şahin’e jandarma şefkati
Ağzında kanser olan köpek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Ağzında kanser olan köpek tedavi altına alındı
Demirci ustası Özlem Hanım
YEREL HABERLER Demirci ustası Özlem Hanım