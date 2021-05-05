Kafkas arıları tehdit altında

Ardahan’a kaçak arıcılar tarafından sokulan İtalyan melez arılar, dünyadaki en önemli dört arı ırkından olan Kafkas arılarını tehdit ediyor.

Tarım Bakanlığı tarafından, koruma altına alınan ‘Kafkas arı ırkı’ kaçak arı girişleri nedeniyle melezleşme riski ile karşı karşıya. Ardahan merkeze bağlı Ortageçid köyü sınırlarına il dışından getirilerek konulan 30 kaçak kovan arının konulması Kafkas arılarını tehdit ettiğini söyleyen Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, kaçak yollarla getirilen melez arılarının, tarımcılar ve birliklerinin bilgisi dışında getirildiklerini söyledi.

Eyliyaoğlu, şu anda ihbar üzerine bu arılığa geldiklerini belirterek, ’’Bu arılıkta tamamen melez ve sarı renkli olan saldırgan arılarla karşılaştık. Kovanlardan da belli olduğu gibi il dışından alınıp yeni kovanlara aktarıldığını görüyoruz. İlimizde bir koloni arı fiyatı bin lira ve üzeridir. Kentte arı kovanları pahalı olduğu için arıcılarımızın çoğu il dışından, özellikle komşu illerimizde ucuz olan ve fiyatı 300 ila 400 lira arasında değişen kovanları alıp ilimize getiriyorlar. Bunlar da melez arı oldukları için Kafkas arısı ile çiftleşme döneminde çiftleştikleri zaman ana arı ırkı bozuluyor. Ve yumurtaları atılıyor. Böylelikle Kafkas arı ırkı değişerek melezleşiyor. Bakanlık tarafından koruma altına alınan ildeki arıcıların bu sıkıntılarla karşılaşmamaları için il Tarım müdürlüğü ekipleri ile Arıcılar birliğimiz birlikte bu denetimleri yapıyoruz. Tespit ettiğimiz 30 kovanın da plakaları yok, kime ait olduğu belli değil, köy muhtarının da bilgisi yok. Bu kovanların sahibini tespit ettikten sonra gerekli cezai işlem uygulanacak ve belli bir süre verilerek bu kovanları il dışına çıkartılmasını sağlayacağız’’ dedi.

Dünyadaki en önemli dört arı ırkından olan Kafkas arılarını hep birlikte korumak zorunda olduklarını söyleyen Evliyaoğlu, ’’Kafkas arı ırkının rengi simsiyah ama şu anda göstermiş olduğum arılar sapsarı ve kovanların tamamı öyle. Bunlar kısa sürede bulunduğumuz çevredeki arıların ırkını bozarak meleze çevirecekler. Ve bu arılar buradaki iklim şartlarına uygun değil. Şu anda ilkbahardayız ve çalışıyorlar ama bu arılı kovanlarını burada kışlatıldığı zaman bunlar buradaki iklim şartlarına uyum sağlayamıyor ve ilkbahara çıkamayarak tamamen ölüyor. Ardahan’da dünyanın 4 arı ırkından biri olan Kafkas arısı yaşıyor. Biz bu arılar için endişeleniyoruz. Kaçak arıcılar tarafından sokulan melez arılar nedeniyle varlığı tehlike altında olan bu yararlı ırkı hep birlikte korumamız lazım" şeklinde konuştu.

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