Tam kapanmada aç kalan sokak hayvanlarının yardımına koştu

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, tam kapanma sürecinde sokak hayvanları için de seferber oldu.

Tam kapanma süresince rutin görevlerini eksiksiz olarak yerine getiren jandarma ekipleri, can dostlar için de mesai yaptı. Ekipler, merkez ve ilçelere bağlı köylerde bulunan sokak hayvanları için belirlenen noktalara kuru mama bıraktı. Özellikle hayvanların yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda dağıtım yapılırken, sağlık sorunları bulunan hayvanlara da yardımcı olundu.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca sokak hayvanlarına mama, yem ve su bırakacak.

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