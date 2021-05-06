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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölüme terk edilen at yürek burkuyor

İHA

Ölüme terk edilen at yürek burkuyor

Ardahan'da sağ ön ayağı kırık olduğu için ölüme terk edilen at yürekleri burkuyor. Köy sakinleri, yetkilileri aradıklarını aman olumsuz cevap aldıklarını iddia ederken hayvana her gün su ve saman verdiklerini söyledi.
Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt köyü merasında yaklaşık 5 gündür ayağı kırık halde güneş altında acı çekerek yatan at yürek burkuyor. Ayağa kalkamayan ve bir şey yiyip, su içmeden yatan ata yardım edilmesini isteyen köy halkından Olcay Çağıl, Hayvan Sağlığı Bürosuna başvurduklarını ancak olumsuz yanıt aldıklarını iddia etti. Diğer kurumlara da başvurduklarını söyleyen Çağıl, sudan bahane uydurduklarını ileri sürdü. Atın sıcak ve açlıktan hareket edemez hale geldiğini belirten Çağıl, hayvana kısa süre içinde yardım edilmesi gerektiğini belirtti.
Ayağı kırık ata ölmesin diye her gün su ve saman veren Çağıl, ’’Mübarek Ramazan günü dilsiz şu at ayağa kalkamıyor. Karnı aç ve susuz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Hayvanın ayağı kırık ve gezemiyor. Ot toplamayla ve elimizle su vermeyle bu hayvan yaşamaz. Biz gerekli yerleri aradık, bizim yapacağımız bir şey yok, diyorlar. Yetkililerin bu hayvana yardım etmesini istiyoruz.’’ dedi.
Sahibini bulmak için köy camisiyle birlikte civar köy camilerinden de anons yaptırdıklarını fakat atın sahibinin çıkmadığını ve sahipsiz olduğunu söyleyen Çağıl, devlet yetkililerinden yardım beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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