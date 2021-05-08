Vali Öner, pazarı denetledi

Deniz BAŞLI / ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´da, bugün açılan halk pazarını denetleyen Vali Hüseyin Öner, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı.
Halk pazarında denetimlere katılan Vali Hüseyin Öner´e Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, ilgili kurum müdürleri, esnaf odaları temsilcileri ve muhtarlar eşlik etti. Pazar yerini ve kert merkezinde açık olan esnafı denetleyen Vali Hüseyin Öner, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasını isteyerek "Hep birlikte kurallara uyarsak Tam kapanma sürecinde inşallah hastalığı azaltacağız" dedi. Polis noktalarında da gezen Öner, polis memurlarından denetlemeleri sıkı tutmalarını istedi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-05-08 13:26:35
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