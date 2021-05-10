Ardahan'da Jandarma Şehit Annelerini unutmadı

Ardahan'da şehit annelerini ziyaret eden jandarma personeli, onların Anneler Günü'nü kutladı.

Şehit anneleri "Anneler Günü"nde gününde unutulmadı. Ardahan il Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek çiçek verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle şehitliğe gidemeyen anneler unutulmadı. Ardahan il Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek çiçek verdi.

Şehit anneleri, ziyaretine gelen jandarma personeline teşekkür ederek, devletin her zaman yanlarında olmasından dolayı da ayrıca memnuniyetlerini ifade ettiler.

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