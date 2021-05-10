Posof’a Mayıs karı yağdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posof’a Mayıs karı yağdı

İHA

Posof’a Mayıs karı yağdı

Saklı Cennet Posof’a Mayıs karı yağdı. İki günlük yağmurlu havadan sonra gece kar yağınca her taraf beyaza büründü.
Ortalama rakımı 1583 metre olan serhat ilçe Posof ta yüksekliği 3 bin metreyi geçen dağlar la beraber Posof vadisi değişik renkleri yansıtmaya devam ediyor. Vadi de açan çiçeklere yağan kar da karışınca adeta renk armonisi oluştu.
Gündüz çıkan güneş rakımı düşük yerlerdeki karları eritti ama bazı köyler yine kar altında kaldı. Aşık Zülali, Arılı, Kopuzlu ve hatta Doğrular köyüne kadar inen kar gece Posof merkeze de yağdı.
2 bin 550 rakımlı Ulgar dağı beyaza bürününce BOTAŞ tesisleri de beyazla kaplandı. Yüksek rakımda ki yollar da ise buzlanmalar güneşe rağmen tam erimedi. Beyaz, yeşil ve değişik renkler sergilenerek adeta kart postallık görüntüler oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan'da Jandarma Şehit Annelerini unutmadı
YEREL HABERLER Ardahan'da Jandarma Şehit Annelerini unutmadı
Başkan Demir'den Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demir'den Anneler Günü mesajı
Ardahan'da sürücülere, yaşam tüneli çadırında videolu bilgilendirme
YEREL HABERLER Ardahan'da sürücülere, yaşam tüneli çadırında videolu ...
Ayağı kırıldığı için çayırda mahsur kalan at, Belediye ve Doğa koruma ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayağı kırıldığı için çayırda mahsur kalan at, ...
Başkan Demir'den Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demir'den Kadir Gecesi mesajı
AK Parti Merkez ilçe başkanı Açıkyıldız, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya tepki gösterdi
YEREL HABERLER AK Parti Merkez ilçe başkanı Açıkyıldız, İsrail'in ...
Vali Öner, pazarı denetledi
YEREL HABERLER Vali Öner, pazarı denetledi