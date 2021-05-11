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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da binlerce ağaç toprakla buluştu

İHA

Ardahan'da binlerce ağaç toprakla buluştu

Ardahan'da kentin var olan ormanlarını korumak ve geliştirmek için binlerce fidan dikildi.
Türkiye'deki orman alanlarının korunması ve ağaçlandırmanın teşviki amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Gönül Elçileri Projesi kapsamında, Ardahan valiliği ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ArdahanKars kara yolu üzerinde bulunan 'hatıra ormanına' fidanlar dikildi.
Etkinlikte fidan diken Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan merkez ve ilçelerde eş zamanlı olarak fidan dikildiğini belirterek, proje kapsamında 'Bereket Ormanları' adı altında ormanların kurulduğunu ve fidan dikimlerinde sayının yüz bin'e ulaştığını kaydetti. Bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini aktaran Öner, çocuklarımızı yeşilsiz ve ormansız bırakmayalım ifadesiyle kurulan bereket ormanlarıyla, ülkemiz ormansız bırakılmadı" dedi.
Etkinliğe, Öner'in yanı sıra Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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