Vakaların arttığı Ardahan'da validen uyarı: Uzaktan bayramlaşalım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vakaların arttığı Ardahan'da validen uyarı: Uzaktan bayramlaşalım

DHA

Vakaların arttığı Ardahan'da validen uyarı: Uzaktan bayramlaşalım


Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın tam kapanmanın ikinci haftası açıkladığı vaka tablosunda Doğu'da, vaka oranının arttığı tek ilin Ardahan olduğu görüldü. Kentte bayramda denetimlerin dahada sıklaştırılacağını belirten Vali Hüseyin Öner, "Bayramda denetimleri sıklaştıracağız. Ardahan, Türkiye'de vaka sayısı artış gösteren illerden biri oldu. Bu tabloyu değiştirmemiz gerekiyor. Bayramda zafiyet göstermeyip uzaktan ve telefonla bayramlaşalım" dedi.
Tam kapanmanın 2'nci haftasında illere göre vaka durumu belli oldu. Yeni haritada Doğu'da tek vaka artışı olan il olan Ardahan'da bir önceki hafta yüz binde 251,66 olan vaka oranı 1-7 Mayıs tablosunda 255,82'ye yükseldi. Vaka sayısının artması üzerine bayramda alınan tedbirlerin artırılacağını söyleyen Vali Hüseyin Öner, vatandaşların da kurallara titizlikle uymasını istedi. Vali Öner, yardımcıları Cem Gümrükçü, Mustafa Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ve beraberidekilerle tam kapanmada muaf tutulan esnafı denetleyerek sokakta gezenlerin neden dışarda olduklarını sordu.
Bayramda kurallara uyulmasını isteyen Vali Öner şöyle konuştu:
"Bayram arifesinde vatandaşlarımızı ve kısıtlamadan muaf olan esnafın koronavirüs kurallarına uyma noktasında gerekli özeni gösterip göstermediğini denetlemek için bir saha çalışması yaptık. Bayramda bu çalışmalarımızı yoğun şekilde devam ettireceğiz. Gerekli planlamaları yaptık. İlimiz merkezi ve beş ilçede kaymakamlarımızla koordineli çalışıyoruz. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarına özen gösterilmediği ve kurallara uyulmadığı halde kolluk kuvvetlerimiz gereken işlemleri yapacak. Ardahan, Türkiye'de vaka sayısı artış gösteren illerden biri oldu. Biz bu tabloyu inşallah değiştireceğiz. Bayramda lütfen kurallara uyalım. Bayram deyip kurallar uyma noktasında kesinlikle zafiyet göstermeyelim. Komşularımıza gitmeyelim ve uzaktan telefonla bayramlaşalım. Sesimizi duyuralım ama lütfen sosyal mesafe kurallarını ihlal edecek şekilde bu dönemin ruhuna aykırı düşecek hareketlerden kaçınalım."DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-05-12 14:46:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali sokakta vatandaşa sordu: "Neden dışarıdasınız?" Vaka sayısı yükselişte olan tek il Ardahan’da vali sahaya indi, denetimler arttı
YEREL HABERLER Vali sokakta vatandaşa sordu: "Neden ...
Ardahan'da binlerce ağaç toprakla buluştu
YEREL HABERLER Ardahan'da binlerce ağaç toprakla buluştu
Ardahan’da İsrail'e öfke Filistin'e destek konvoyu
YEREL HABERLER Ardahan’da İsrail'e öfke Filistin'e destek konvoyu
Virajı dönemeyen tır devrildi
YEREL HABERLER Virajı dönemeyen tır devrildi
Ardahan'da Mayıs'ta kar sürprizi
YEREL HABERLER Ardahan'da Mayıs'ta kar sürprizi
Posof’a Mayıs karı yağdı
YEREL HABERLER Posof’a Mayıs karı yağdı
Ardahan'da Jandarma Şehit Annelerini unutmadı
YEREL HABERLER Ardahan'da Jandarma Şehit Annelerini unutmadı