Başkan Demir’in Ramazan Bayramı mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir mesajında, “Bayramlar kırgınlık ve küskünlüklerin unutulup, dostlukkardeşlik, sevgisaygı, yardımlaşma ve dayanışmanın canlı tutulduğu özel günlerdir. Hayır, dualarına her zaman muhtaç olduğumuz aile büyüklerimizin ziyaret edildiği, çocukların sevindirildiği, küskünlerin barıştığı, huzurla geçireceğimiz bir bayram diliyorum. Bu vesileyle değerli Ardahanlı hemşerilerim ve tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramını tebrik eder selam ve saygılarımı sunarım. Ardahan Belediyesi olarak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek ve oluşabilecek aksaklıkları önlemek için tüm alanlarda tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Bayram süresince sizlere yardımcı olmak adına büyük bir özveriyle görev yapacak olan Belediye personelimiz başta olmak üzere tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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