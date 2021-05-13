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Traktör koltuğuna geçen belediye başkanı asırlık ‘kavılca’ buğdayını toprakla buluşturdu

İHA

Traktör koltuğuna geçen belediye başkanı asırlık ‘kavılca’ buğdayını toprakla buluşturdu

Ardahan’da 13 bin yıllık geçmişi bulunan kavılca buğdayı, Anadolu topraklarında yeniden hayat buldu. Belediye Başkanı Faruk Demir, traktör koltuğuna geçerek ata tohumu kavılca buğdayını toprakla buluşturdu.
Ardahan’da 13 bin yıllık geçmişi bulunan kavılca buğdayı, Anadolu’nun en eski buğday cinslerinden biri olarak biliniyor. Gluten içermemesi ve çölyak hastaları için uygun olması, soğuk ve sert iklime dayanıklığının yanında bolca ürün vermesiyle bilinen kavılcanın bu topraklarda yeniden başak vermesi çiftçilerin umuduna da umut kattı. Genetiği ile oynanmamış, unutulmuş ürün olan kavılca buğdayının üretimini arttırmak ve kente ekonomik anlamda girdi sağlamak amacıyla kollarını sıvayan Belediye Başkanı Faruk Demir, eşi Zuhal Demir ile birlikte tarlaya tohum serpti. Ardahan merkeze bağlı Küçük Sütlüce köyü yakınlarında önce traktörle tarlayı süren Başkan Faruk Demir, daha sonra kendi elleriyle tohumları toprakla buluşturdu.
Genetiği bozulmamış tek buğday çeşidi olan kavılca buğdayının 13 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, “Bizim çocukluğumuzda kullandığımız buğday buydu. Biz buna ata tohumu da diyoruz. Bu coğrafyada 13 bin yıllık bir geçmişi olan bu tohumun GDO’su bozulmamış. Çünkü biliyorsunuz her şeyi melezleştirdiler. Özellikle İsrail menşeli öyle tohumlar çıkarttılar ki seneye tohum bırakamıyorsunuz. Bir seneye mahsus. Biz Anadolu'da böyle bir şey görmedik. Buğday alıyorsunuz bir seferlik, bunu da yıkmak için öncülük yapmaya çalışacağız. Bir de karlılık oranına bakacağız. Anadolu'da karlılık oranı şudur. 1’e kaç aldın, eğer 1’e 20’nin altında aldıysan zarar etmişsindir. Biz bu sene kavılca tohumumuzu ektik, sonbaharda hasat yaptığımızda ürünü test edeceğiz. Bu buğday tüketilirse ne kilo yapar ne de şekerle ilgili bir sorununuz olur. Ayrıca gluten oranı da yok denecek kadar azdır. Biz Ardahan Belediyesi olarak herhangi bir kar etmek amacıyla yapmıyoruz. Bunun karlılık oranına bakıp, elde ettiğimiz tohumu ata tohumu olarak vatandaşımıza dağıtıp, bir dahaki seneye alım garantisi vererek dağıtacağız. Belediye olarak Ardahan Girişimci Kadın Kooperatifi ile birlikte vatandaş ne üretiyorsa, onun alım garantisini veriyoruz. Şimdiden müjdesini verebiliriz” dedi.

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