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Apartmanda ip ve kova ile oluşturulan makara sistemiyle şeker topladılar

DHA

Apartmanda ip ve kova ile oluşturulan makara sistemiyle şeker topladılar


Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, tam kapanma nedeniyle sokağa çıkıp, bayram şekeri toplayamayan çocuklar için apartman yöneticisi, ilginç yöntem geliştirdi. 2 apartmanın 3'üncü katlarına ip ve makara sistemi kuran yönetici, çocukların sokağa çıkmadan şeker toplamalarını sağladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle Ardahanlı çocuklar, geleneksel bayram şekerlerinden toplayamadı. Merkez Karagöl Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın yöneticisi Yüksel Özcan, çocukların sokağa çıkmadan şeker toplayabilmeleri için ip ve makara sistemi ile çözüm buldu. Kendi binasının 3'üncü katından 10 metre uzaklıktaki apartmanın 3'üncü katına ip ve makara sistemini kuran Özcan, bağladığı kovayla da çocukların şeker toplamasını kolaylaştırdı. Her iki apartmanda yaşayan çocuklar, dairelerden topladıkları şekerleri kovayla birbirlerine göndererek, geleneği yaşattıkları için sevindi.
Koronavirüs salgını nedeniyle çocukların ve ailelerinin sağlığı için böyle bir yola başvurduğunu söyleyen Yüksel Özcan, "Çocukların sağlığı bizim için çok önemli, onların dışarı çıkarak riske girmelerine izin veremezdim. Bayram ile özdeşleşen şeker toplama geleneğini de yaşatmak için böyle bir yola başvurduk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-05-14 10:33:26

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