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Annelerinin yiyecek getirmesini bekleyen yavru tilkilerin sevimli halleri kameralara yansıdı.

Yuvada annelerini beklerken teyakkuzu elden bırakmayan yavru tilkilerin bu sevimli halleri kameralara yansıdı. Ardahan Merkeze bağlı Tepeler köyünde yaşayan Halil İbrahim Mert, havaların ısınmasının ardından hayvanlarını otlatmak için meraya çıkarttı. Mert, hayvanlarını otlatırken yolun hemen üstünde tesadüfen bir Kızıl tilki yuvasını keşfetti. Yuvada ikiüç haftalık 3 tilki yavrusunun olduğunu gören Mert, tilkilerle iletişim kurmayı başardı ve özellikle akşamları onları görmeye gitti, davranışlarını izleyip çok sayıda video çekti.

Görüntülerde, anne tilki yiyecek bulmak için yuvadan ayrılıyor. Annenin yuvadan ayrılmasının ardından yavru tilkiler yuvaların üzerine çıkarak etrafı kontrol edip annelerini bekliyor. Görüntüyü çeken Halil İbrahim Mert, "Kendilerine zarar vermeyeceğime inanmış olacaklar ki ben yokmuşum gibi yuvanın ağzında biriken topraktan oluşmuş küçük tepeceğin üzerine sağasola koşup oynamaya başladılar" dedi.

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