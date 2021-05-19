Ardahan’da stadyumda İstiklal Marşı okunarak 19 Mayıs kutlandı

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Ardahan’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, saatler 19.19 gösterdiğinde şehir stadyumda İstiklal Marşı okunarak kutlandı.

Covid19 sağlık tedbirlerini göz önünde bulunduran ve bu çerçevede şehir stadyumunda bir kutlama programı organize eden Ardahan Valiliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı, İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Kutlamalara Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 25, Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Ak Parti İl Başkanı Kaan Koç, MHP İl Başkanı Hülya Davutoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, diğer katıldı.

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