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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Alper Taş "El birliği ile bu iş tamamlanacak"

İHA

Kaymakam Alper Taş "El birliği ile bu iş tamamlanacak"

Çıldır İlçe Kaymakamı Alper Taş, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, İlçe Müftüsü Rahmi Temiz, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Muharrem Othan ile yapımı devam eden yeni cami İnşaatında inceleme bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Kaymakam Alper Taş yaptığı açıklamada, "Yapımı devam eden yeni camimiz; günümüz şartlarına uygun, halkımızın ihtiyaçlarına cevap veren, baybayan abdesthane, misafirhane, konferans salonu ve kütüphane gibi hem dini, hem de ilmi sosyal faaliyetlerin rahat ve huzurlu bir ortamda icra edilebilecek şekilde planlandı. Bayanların da ibadetlerini cami ortamında rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri sağlayacak şekilde planlanan yeni camimiz de Cuma ve bayram namazlarında da ibadetlerin rahat bir ortamda yerine getirilmesi sağlanacak. Hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile Yeni Caminin yapım süreci devam ediyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşaat sürecinin hızlanması için kampanya başlatarak vatandaşlarımızdan destek isteyeceğiz. İnşallah bu sezon camimizin tamamlanarak ibadete açılmasını hedefliyoruz" dedi.

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