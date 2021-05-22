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Urema yaylasında hareketlilik Acaristan sınırındaki Posof’un Urema yaylasında bahar hareketliği başladı

İHA

Urema yaylasında hareketlilik Acaristan sınırındaki Posof’un Urema yaylasında bahar hareketliği başladı

Acaristan sınırındaki Posof’un Urema yaylasında bahar hareketliği başladı.
Serhat ilçe Posof un en verimli yaylası olan Urema yaylasında hazırlıklar başladı. Yayla evlerinde yıkık yerler onarılırken yeni yayla evleri de yapılıyor.
Eski yıllarda olmazsa olmazlardan olan yaylacılık şimdi yok denecek kadar azaldı. Sürekli şehirlere yapılan göçlerden dolayı köylerde ki nüfus ta azalınca yaylaya çıkanlar da azaldı ve boş kalan yayla evleri de yıkıldı.
Tamamen organik bitkilerle dolu olan yaylanın her tarafından akan sular ve yaz aylarında dahi yüksek tepelerde kalan kar ise ayrı bir güzellik sağlıyor. Eski yıllarda on binler ce büyükbaş ve daha fazla da küçükbaş hayvanların olduğu Urema yaylasında hayvanlar da azaldı. Bahar ayı ile beraber ilk önce kısır ve yoz hayvan denilen büyükbaş hayvanlar yaylalara çıkarıldı. Yaylaya çıkan aileler ise sağımda olan hayvanlarını kendileriyle beraber çıkarıyorlar.

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