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Ardahan Valisi: Vaka sayısını 100 binde 100'ün altına düşürmeyi planlıyoruz

DHA

Ardahan Valisi: Vaka sayısını 100 binde 100'ün altına düşürmeyi planlıyoruz


Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN Vali Hüseyin Öner, "Türkiye´de vaka sayısını en fazla azaltan iller arasında yer aldık. İnşallah bu yeni girdiğimiz haftada vaka sayısını 100 binde 100'ün altına düşürmeyi planlıyoruz. Ümit ediyorum onu da başarırız" dedi.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde denetime çıktı. Vali yardımcıları Cem Gümrükçü, Mustafa Gürbüz, Belediye Başkan Vekili Kemal Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, kurum müdürleri ve esnaf odaları temsilcilerinin katıldığı denetimde Vali Öner, uyarılarda bulundu. Muafiyet kapsamındaki iş yerlerini gezerek kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden Vali Öner, hedeflerinin vaka oranlarını 100 binde 100'ün altına düşürmek olduğunu söyledi. Vali Öner, "Kademeli normalleşme sürecinde cuma günleri saat 21.00'dan, pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlama söz konusu. 1 Haziran'a kadar bu şekilde devam edecek. Biz de bir denetleme çalışması yaptık. Genel olarak vatandaşlarımızın kurallara uyduğunu gözlemledik. Bu anlamda Ardahanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum, kurallara uydukları için. Geçtiğimiz haftalık diliminde hastalığı, vaka sayısını en fazla azaltan 9'uncu il olduk. 1-7 Mayıs tarihinde ne yazık ki tek artış kaydeden il Ardahan'dı. Biz bu haftanın akabinde 8-14 Mayıs tarihlerinde Türkiye´de vaka sayısının en fazla azaltan iller arasında yer aldık. İnşallah bu yeni girdiğimiz haftada vaka sayısını 100'ün altına düşürmeyi planlıyoruz. Ümit ediyorum onu da başarırız" diye konuştu.
Ardahan'da tam kapanmanın uygulandığı ilk hafta olan 1-7 Mayıs'ta vaka oranları 100 binde 255,82 olarak açıklanırken, tedbirlerin uygulanması sonucu 8-14 Mayıs´ta 122,71'e geriledi. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-05-22 16:28:39

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