Başkan Azizoğlu'ndan destek çağrısı

Ardahan Çıldır Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 93 Harbi anıtı için Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu Çıldırlı hemşehrilerinden destek istedi.

18771878 Osmanlı Devleti ve Rus arasında yaşanan savaş nedeni ile Kafkas cephesinde bir çok kayıplar verilmesine rağmen vatan mücadelesi hiç bitmeden devam eden Çıldır ilçesi, yöre aşığı Aşıkşenlik tarafından 93 Koçaklaması şiiri yazılarak simge haline gelmiştir.

93 Harbinde yaşanan olayların tarihe damga vurması ile birlikte, Çıldır'da mücadele veren kahramanlar için anıt yapımı kararı alan Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu yaptığı açıklamada, "93 Harbinde Çıldır halkı mücadelesini bir an bile bırakmadan düşmana göğüs germiştir. Bir çok vatandaşımız şehit düşmüş, çeşitli işkenceler görmüş, esir düşmüştür. Yaşanan onda kötü olaylara rağmen vatanını terk etmeyerek kanının son damlasına kadar mücadelesini sürdürmüştür. Bizlerde Çıldır Belediyesi olarak yaşanan bu kara günler anısına şehitlik yaptırma kararı alarak hayata geçireceğiz. Yapacağımız abidede bir taşta benden olsun diyen hemşehrilerimiz 0478 311 21 64 nolu hattan bizlere ulaşabilirler" dedi.

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