Vali Öner, Ardahan Kalesinde turizme yönelik yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Kalesinin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon Projesi kapsamında kale dışında yapımı tamamlanan seyir terası ile kale arasında bağlantıyı sağlayacak olan sonradan taşla örülü kapıyı yeniden açma çalışmasını yerinde inceledi.

Kale üst kısmında seyir terası ile kale içerisinde çevre düzenlemesi, ışıklandırma ve tarihi binaların kısmı restorasyonunu kapsayan proje kapsamında kalenin üst kısmında mevcut olup taşla örülerek kapatılan kapı da yeniden açıldı. Seyir terasıyla kalenin entegre hizmeti verebilmesi amacıyla yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Öner, çalışmaları denetledi.

Açılan kapının seyir terasıyla entegre olarak vatandaşlara hizmet vereceğini belirten Vali Öner, kaleyi gezen vatandaşların aynı zamanda kafeteryada vakit geçirebilmesine olanak sağlayacağını kaydetti.

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